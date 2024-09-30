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Свыше 3,4 млн паспортов РФ выдано жителям новых субъектов с момента их присоединения в 2022 г.

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД оформили почти 3,5 млн российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с момента их присоединения к России в 2022 году, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"Выдано свыше 3,4 млн российских паспортов", - написала Волк в своем телеграм-канале в понедельник.

По её словам, за два года Госавтоинспекцией предоставлено более 1,4 млн государственных услуг, связанных с выдачей российских национальных водительских удостоверений и регистрацией транспортных средств.

"Выдано свыше 740 тысяч удостоверений и проведено порядка 700 тысяч регистрационных действий", - отметила Волк.

Кроме того, за прошедший период сотрудники Госавтоинспекции провели более 130 тысяч экзаменов на право управления транспортными средствами, из них свыше 65 тысяч теоретических и порядка 67 тысяч практических.

По линии ГИБДД в новых субъектах работу осуществляют 32 пункта приема граждан по предоставлению госуслуг, четыре из них открыты в этом году.

Также в четырех указанных регионах функционирует 106 подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России.

МВД России ЛНР ДНР Херсонская область Запорожская область
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