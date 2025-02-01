Около 7,5 тонн песка с мазутом собрано со дна Черного моря близ причала Витязево

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Водолазы МЧС собрали со дна Черного моря под пирсом в селе Витязево города-курорта Анапы (Краснодарский край) более 150 мешков грунта с мазутом, сообщил "Интерфаксу" в субботу руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС России Александр Субочев.

"Водолазы МЧС России продолжают работу в районе причала Витязево по сбору нефтепродуктов со дна. Уже со дна Черного моря собрано более 150 мешков мазута и загрязненного грунта", - сказал он.

Субочев отметил, что вес каждого мешка порядка 50 кг.

В мешки собирают куски мазута и загрязненный грунт со дна в районе пирса в селе Витязево. После заполнения - складывают у опор пирса. Поднимают груз на поверхность партиями - когда набирается достаточное для организации транспортировки число мешков, добавил он.