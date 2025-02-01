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Волонтеров, спасающих птиц на Кубани, обяжут регистрироваться и иметь прививки

Волонтеров, спасающих птиц на Кубани, обяжут регистрироваться и иметь прививки
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Методические указания по работе с пострадавшей от разлива мазута птицей начнут действовать с 3 февраля в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает в субботу оперштаб Кубани.

Уточняется, что документ разработан Минприроды РФ, учеными, орнитологами и общественниками с привлечением представителей центров спасения птиц. Указания регламентируют процесс от отлова птиц до выпуска их в природу, а также устанавливают требования к тем, кто работает в центрах реабилитации пернатых.

Согласно документу, претенденты на работу в центрах реабилитации птиц должны быть зарегистрированы на портале "Добро.РФ", а также иметь прививки от гепатита А и В, столбняка и дифтерии.

Работающие с птицами люди делятся на категории: мойщики, спасатели и ветеринары. Они не должны контактировать друг с другом. Кроме того, группы, работающие с мертвой и живой птицей, не должны пересекаться.

Методические указания помогут упорядочить процесс и объединить усилия тех, кто занимается спасением птиц, добавили в оперштабе.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива.

По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 01 февраля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Анапа Темрюкский район Краснодарский край Минприроды РФ
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