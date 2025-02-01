Волонтеров, спасающих птиц на Кубани, обяжут регистрироваться и иметь прививки

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Методические указания по работе с пострадавшей от разлива мазута птицей начнут действовать с 3 февраля в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает в субботу оперштаб Кубани.

Уточняется, что документ разработан Минприроды РФ, учеными, орнитологами и общественниками с привлечением представителей центров спасения птиц. Указания регламентируют процесс от отлова птиц до выпуска их в природу, а также устанавливают требования к тем, кто работает в центрах реабилитации пернатых.

Согласно документу, претенденты на работу в центрах реабилитации птиц должны быть зарегистрированы на портале "Добро.РФ", а также иметь прививки от гепатита А и В, столбняка и дифтерии.

Работающие с птицами люди делятся на категории: мойщики, спасатели и ветеринары. Они не должны контактировать друг с другом. Кроме того, группы, работающие с мертвой и живой птицей, не должны пересекаться.

Методические указания помогут упорядочить процесс и объединить усилия тех, кто занимается спасением птиц, добавили в оперштабе.