Более 20 км сетей установили на берегу Анапы для защиты от выбросов мазута

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты возвели более 20 км специального защитного вала со рвом и полосой полипропиленовых сетей на черноморском побережье Краснодарского края для защиты пляжей от новых выбросов мазута, сообщает оперштаб региона в субботу.

"От Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка в Темрюкском районе уже готовы 21,2 км защитных сооружений, призванных уберечь пляжи от штормов и возможных выбросов мазута", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы на основных туристических участках - от Центрального пляжа Анапы до села Витязево практически завершены. Также многое сделано от села Витязево до поселка Веселовка. И почти завершен защитный вал на пляжах станице Благовещенской.

Все эти меры направлены на защиту пляжей от февральских штормов. Ров и вал призваны останавливать нагонные волны, а полипропиленовые сети будут впитывать фрагменты мазута, добавили в штабе.