Более 20 км сетей установили на берегу Анапы для защиты от выбросов мазута
Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты возвели более 20 км специального защитного вала со рвом и полосой полипропиленовых сетей на черноморском побережье Краснодарского края для защиты пляжей от новых выбросов мазута, сообщает оперштаб региона в субботу.
"От Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка в Темрюкском районе уже готовы 21,2 км защитных сооружений, призванных уберечь пляжи от штормов и возможных выбросов мазута", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы на основных туристических участках - от Центрального пляжа Анапы до села Витязево практически завершены. Также многое сделано от села Витязево до поселка Веселовка. И почти завершен защитный вал на пляжах станице Благовещенской.
Все эти меры направлены на защиту пляжей от февральских штормов. Ров и вал призваны останавливать нагонные волны, а полипропиленовые сети будут впитывать фрагменты мазута, добавили в штабе.
15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива.
По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.
На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.