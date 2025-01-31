Начался демонтаж палубы севшего на мель танкера "Волгонефть 239"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - На танкере "Волгонефть 239", севшем на мель 15 декабря возле мыса Панагия в Темрюкском районе Краснодарского края, начали демонтировать палубную инфраструктуру, сообщает оперативный штаб Кубани.

"Работы по демонтажу танкера "Волгонефть-239" идут в круглосуточном режиме. Для этого на площадке рядом с судном и на самом танкере установили световые башни. 31 января с "Волгонефти" сняли и вывезли спасательные шлюпки. Начали демонтаж палубной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Ранее 31 января было объявлено о демонтаже кормовой части танкера "Волгонефть 239".

Танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря, произошел разлив нефтепродуктов.