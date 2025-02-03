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На побережье Кубани возвели уже более 23 км вала для защиты от мазута

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - На черноморском побережье Краснодарского края возвели уже более 23 км специального защитного вала со рвом и полосой полипропиленовых сетей для защиты пляжей от новых выбросов мазута, сообщает оперативный штаб региона.

"От Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка Темрюкского района на утро 3 февраля готово более 23 км защитного сооружения", - говорится в сообщении.

На береговой линии выкапывают ров, песок от которого используют для сооружения вала высотой не менее 2 м. Его задача - не дать волнам во время шторма выбросить мазут на уже очищенный берег. Со стороны моря рядом со рвом, а также поверх вала натягивают полипропиленовую сеть, которая должна впитать в себя мазут, если его вынесет море.

Ранее сообщалось, что новые незначительные выбросы мазута выявлены на двух пляжах в Краснодарском крае.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с мазутом, произошел разлив топлива.

Хроника 15 декабря 2024 года – 03 февраля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Кубань Веселовка Темрюкский район Краснодарский край Керченский пролив
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