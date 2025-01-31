Губернатор Кубани отметил спад интенсивности выбросов мазута на пляжи

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - На пляжах Краснодарского края отмечается снижение интенсивности повторных выбросов мазута с потерпевших крушение танкеров, применяемая многоуровневая система защиты береговой линии эффективна, доложил губернатор региона Вениамин Кондратьев вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Чернышенко 31 января посетил Анапу, где оценил ход работ по ликвидации последствий выбросов мазута на пляжи.

"Сейчас меньше интенсивность выброса нефтепродуктов на берег. Но мы оставили вдоль берега защитный вал, покрытый специальными сетями, чтобы сберечь наши пляжи. Вот такой простейший, но эффективный способ. Абсорбирующая ткань впитывает все мелкие фракции (мазута), которые сегодня (находятся в) море", - сказал Кондратьев.

Он добавил, что высокую степень эффективности имеет многоуровневая система защиты пляжей от повторных выбросов мелких фракций нефтепродуктов, и продемонстрировал ее Чернышенко.

Ранее сообщалось, что на пляжах Кубани оборудовали многоуровневую систему защиты от повторных выбросов мазута из моря: она включает сети для сбора мелких фракций, ров и песчаный вал.