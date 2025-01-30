На пляжах Кубани возвели уже 17,6 км защитных сооружений от выбросов мазута

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - На Кубани возвели уже 17,6 км сооружений по защите пляжей от шторма и новых выбросов мазута, их прокладывают от центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка, сообщает оперштаб Краснодарского края.

"От Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка в Темрюкском районе вдоль берега сделали уже 17,6 км сооружений для защиты пляжей от шторма и новых выбросов мазута. Работы ведутся на нескольких участках одновременно. В том числе на труднодоступных участках вдоль Бугазской косы между станицей Благовещенской и поселком Веселовка", - говорится в сообщении.

Сооружения представляют собой специальный защитный вал со рвом и полосой полипропиленовых сетей шириной до 3 метров. На некоторых участках полипропиленовой сетью также накрывают песчаный вал.

"Все эти меры предпринимают для защиты основной части пляжей от февральских штормов. Ров и вал остановят нагонную волну, полипропиленовые сети должны впитать фракции мазута, если их выбросит море", - объяснили в штабе.