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На пляжах Кубани возвели уже 17,6 км защитных сооружений от выбросов мазута

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - На Кубани возвели уже 17,6 км сооружений по защите пляжей от шторма и новых выбросов мазута, их прокладывают от центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка, сообщает оперштаб Краснодарского края.

"От Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка в Темрюкском районе вдоль берега сделали уже 17,6 км сооружений для защиты пляжей от шторма и новых выбросов мазута. Работы ведутся на нескольких участках одновременно. В том числе на труднодоступных участках вдоль Бугазской косы между станицей Благовещенской и поселком Веселовка", - говорится в сообщении.

Сооружения представляют собой специальный защитный вал со рвом и полосой полипропиленовых сетей шириной до 3 метров. На некоторых участках полипропиленовой сетью также накрывают песчаный вал.

"Все эти меры предпринимают для защиты основной части пляжей от февральских штормов. Ров и вал остановят нагонную волну, полипропиленовые сети должны впитать фракции мазута, если их выбросит море", - объяснили в штабе.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 30 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Анапа Веселовка Кубань Темрюкский район Краснодарский край
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