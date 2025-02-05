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Росавиация отметила отсутствие выводов в отчете Казахстана о гибели самолета AZAL

Отчет казахстанского Минстранса носит предварительный характер

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Казахстанская сторона не идентифицировала посторонние предметы, попавшие в самолет Azerbaijan Arilines перед крушением в Актау, отчет Минтранса Казахстана "носит предварительный характер и не содержит выводы о причинах произошедшего", заявили журналистам в Росавиации.

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"Предварительный отчет подтверждает, что на воздушном судне имеются повреждения, полученные в результате внешнего воздействия. При этом в отчете не отражено, что казахская сторона идентифицировала посторонние предметы, находящиеся в воздушном судне, а у Российской Федерации такой возможности до сих пор не было, поскольку ей не передали эти элементы для экспертизы", - сказали в агентстве.

Также отчет подтверждает, что экипаж не воспользовался альтернативными аэродромами, которые ему предлагали российские диспетчеры.

"Отчет подтверждает появившуюся ранее информацию, что именно экипаж выбирал запасной аэродром для посадки, самостоятельно остановив выбор на Актау. Предложенными российскими диспетчерами альтернативными аэропортами Махачкала и Минеральные Воды, несмотря на техническую готовность этих аэродромов принять самолет, экипаж не воспользовался", - сказали в ведомстве.

Информация о попадании в самолет птиц и взрыве кислородного баллона также исходила от экипажа, добавили в Росавиации.

"Работа комиссии будет продолжена, и выводы о произошедшем будут представлены уже в финальном отчете", - сказано в сообщении.

25 декабря 2024 года под Актау разбился пассажирский Embraer 190 Azerbaijan Arilines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный. Из 67 человек, находившихся на борту, погибли 38 из них погибли. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном.

Минтранс Казахстана 4 февраля опубликовал предварительный отчет о расследовании катастрофы. Расшифровку "черных ящиков" погибшего самолета делали специалисты Embraer в Бразилии.

Крушение самолета в Казахстане

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Актау Казахстан Росавиация Минтранс Azerbaijan Arilines Грозный Махачкала
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