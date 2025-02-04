Экипаж AZAL незадолго до крушения сообщал о возможном взрыве кислородного баллона на борту
Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Экипаж рухнувшего самолета AZAL под Актау незадолго до падения сообщал о возможном взрыве кислородного баллона на борту и запахе топлива, говорится в предварительном отчете расследования крушения самолета.
Согласно приведенной в отчете расшифровке переговоров экипажа самолета с диспетчером, в 5:19 командир экипажа доложил о потере управления и запросил погоду в Баку, затем в Махачкале.
В 5:42 экипаж доложил, что принял решение следовать в Актау (запад Казахстана).
"В 05:52:39: Так, у нас ситуация такая, кислород заканчивается в кабине пассажирской, значит там взорвался кислородный, по-моему, баллон, значит запах топлива идет, пассажирам некоторым, значит, теряют сознание, разрешите, мы пойдем на меньшей высоте", - запросил экипаж.
По данным отчета, в 06:27 было зафиксировано столкновение самолета с землей.
В отчете также зафиксированы переговоры с диспетчерами, которые предупреждали о введенном в Грозном плане "Ковер".
"Согласно информации из средств объективного контроля, ДВЗ Регионального центра Единой системы организации воздушного движения (Ростов-на-Дону) информирует о введении плана "Ковер", - говорится в документе.
Далее приводятся фрагменты переговоров, где фраза "Грозный "Ковер" в 15 минут радиусом 50" повторяется в разных вариациях порядка 10 раз.
25 декабря 2024 года вблизи казахстанского города Актау разбился пассажирский Embraer 190 AZAL. На борту самолета, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном.