Экипаж AZAL незадолго до крушения сообщал о возможном взрыве кислородного баллона на борту

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Экипаж рухнувшего самолета AZAL под Актау незадолго до падения сообщал о возможном взрыве кислородного баллона на борту и запахе топлива, говорится в предварительном отчете расследования крушения самолета.

Согласно приведенной в отчете расшифровке переговоров экипажа самолета с диспетчером, в 5:19 командир экипажа доложил о потере управления и запросил погоду в Баку, затем в Махачкале.

В 5:42 экипаж доложил, что принял решение следовать в Актау (запад Казахстана).

"В 05:52:39: Так, у нас ситуация такая, кислород заканчивается в кабине пассажирской, значит там взорвался кислородный, по-моему, баллон, значит запах топлива идет, пассажирам некоторым, значит, теряют сознание, разрешите, мы пойдем на меньшей высоте", - запросил экипаж.

По данным отчета, в 06:27 было зафиксировано столкновение самолета с землей.

В отчете также зафиксированы переговоры с диспетчерами, которые предупреждали о введенном в Грозном плане "Ковер".

"Согласно информации из средств объективного контроля, ДВЗ Регионального центра Единой системы организации воздушного движения (Ростов-на-Дону) информирует о введении плана "Ковер", - говорится в документе.

Далее приводятся фрагменты переговоров, где фраза "Грозный "Ковер" в 15 минут радиусом 50" повторяется в разных вариациях порядка 10 раз.