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Песков призвал дождаться окончания расследования крушения самолета AZAL в Казахстане

Песков призвал дождаться окончания расследования крушения самолета AZAL в Казахстане
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле отказались комментировать предварительные итоги расследования авиакатастрофы в Казахстане самолета азербайджанских авиалиний (AZAL) и призвали дождаться окончания расследования.

На просьбу журналистов прокомментировать опубликованные казахстанской стороной первые результаты расследования пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Это предварительный отчет. Конечно, наши соответствующие ведомства с большим, должным вниманием будут его изучать. Из администрации президента не считаем возможным комментировать".

Предварительный отчет о расследовании крушения лайнера, опубликованный в Казахстане, состоит из 53 страниц и содержит сведения об истории полета, повреждениях воздушного судна, метеорологическую информацию, сведения об обломках и другое.

В отчете сообщается, что исследование разбившегося воздушного судна показало наличие посторонних "внешних объектов" из металла. В документе приведены фотографии, содержащие доказательства повреждений гидравлических систем "до столкновения с земной поверхностью, вероятно, вызванные внешними объектами, проникшими в компоненты воздушного судна". Также представлены фотографии, содержащие доказательства повреждений электрической проводки управления привода стабилизатора "до столкновения с земной поверхностью, вероятно вызванные внешними объектами".

25 декабря 2024 года вблизи казахстанского города Актау разбился пассажирский Embraer 190 AZAL. На борту самолета, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, он потерпел крушение.

Крушение самолета в Казахстане

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Дмитрий Песков AZAL Казахстан Актау
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