Абхазия попросила РФ возобновить софинансирование зарплат бюджетникам

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Врио премьер-министра Абхазии Валерий Бганба направил письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой возобновить софинансирование зарплат сотрудникам бюджетных организаций.

"С учетом сложившейся в Абхазии тяжелой ситуации я направил письмо председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с просьбой возобновить софинансирование зарплат бюджетникам, а также социальные выплаты", - сказал Бганба в интервью "Интерфаксу".

По его словам, с сентября 2024 года Россия, за исключением пенсий, приостановила, а с ноября прекратила все выплаты по софинансированию заработных плат работников бюджетной сферы.