Регулярные рейсы из РФ в Абхазию могут начаться в летнем сезоне

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Регулярные рейсы из Москвы в реконструированный аэропорт Сухума (Абхазия) могут быть запущены в начале летнего сезона этого года, заявил политический деятель Абхазии Бадра Гунба на встрече с министром транспорта РФ Романом Старовойтом.

"Уверен, что к началу туристического сезона мы откроем регулярные рейсы из Сухума в Москву" , - сказал Гунба.

По его словам, сейчас завершается реконструкция аэропорта. В пятницу, 7 февраля, запланирован тестовый полет. По словам Старовойта, в полетах в Абхазию заинтересованы несколько российских авиакомпаний.

Касаясь деятельности пропускного пункта на границе с Абхазией, министр отметил, что РФ планомерно наращивает его пропускную способность. "Мы рассчитываем до полутора раз увеличить емкость этого пункта пропуска", - сказал он.

Соглашение о реконструкции аэропорта в Сухуме РФ и Абхазия заключили в июне 2023 года на ПМЭФ. В октябре правительство Абхазии подписало соглашение о государственно-частном партнерстве с российским ООО "Инфраструктурное развитие".

Расположенный в 18 км от столицы Абхазии, сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы. В советский период он обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки летом и до 1 тыс. - зимой. В 1993 году из-за военных действий аэропорт был закрыт.

В Минэкономразвития РФ инвестиции в реконструкцию аэропорта ранее оценивали в более 12 млрд руб.



