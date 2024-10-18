Бывший предправления банка "Открытие" Ромаев заочно арестован по делу о растрате

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего председателя правления банка "ФК Открытие" Дмитрия Ромаева, обвиняемого в особо крупной растрате, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Ему заочно предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК).

Ромаев был председателем правления "Открытия" с 2013 по 2015 год. С 2016 года он был председателем наблюдательного совета банка.

Ранее по делам о хищениях был арестован ряд топ-менеджеров "Открытия холдинга", в который входил банк "Открытие", в том числе основатель группы Вадим Беляев, а также экс-глава кредитной организации Евгений Данкевич.

"Открытие холдинг" до 2017 года был одной из крупнейших финансовых групп в России, но в августе того года ЦБ начал процедуру санации его основного актива - банка "ФК Открытие". Вместе с этой кредитной организацией под контроль ЦБ перешел и банк "Траст", санацией которого занимался "ФК Открытие".

Холдинг передал кредиторам практически все свои активы, однако этого оказалось недостаточно для полного исполнения обязательств.

В конце декабря 2022 года ВТБ получил группу банка "Открытие" без ее требований к бывшим бенефициарам "ФК Открытие", Бинбанка и компании "РГС-Активы", их выкупил банк "Траст".

В июле 2022 года арбитражный суд признал "Открытие холдинг" банкротом. Процедура банкротства продлена до 14 февраля 2025 года.