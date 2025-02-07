В Кремле надеются, что судьба Русского дома в Баку может решиться в диалоге двух президентов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле сожалеют в связи с решением о закрытии Русского дома в Баку и не исключают, что этот вопрос может обсуждаться на уровне президентов России и Азербайджана в случае их контактов, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Мы сожалеем в этой связи. Считаем, что это недоразумение, которое удастся урегулировать в результате двусторонних контактов", - сказал он, комментируя закрытие Русского дома.

"Мы будем ставить этот вопрос перед нашими коллегами на различных уровнях. Если будут контакты на высшем уровне, то мы не исключаем, что этот вопрос может быть поднят в диалоге двух глав государств", - отметил представитель Кремля.

6 февраля руководитель Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что Россия получила ноту МИД Азербайджана о необходимости зарегистрировать Русский дом в Баку или прекратить его деятельность.

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде после этого сообщил, что деятельность таких организаций на территории Азербайджана регулируется в соответствии с национальным законодательством, принципом взаимности между странами и требованиями соглашений, достигнутых на двусторонней основе.

Гаджизаде отметил, что после информирования российской стороны о том, что Российский информационно-культурный центр - Русский Дом, являющийся представительством Россотрудничества в Азербайджане, не зарегистрирован как юридическое лицо и что организация серьезно нарушила законодательство Азербайджана, 3 февраля 2025 года российской стороне была направлена нота о прекращении деятельности Русского Дома.

"Таким образом, в соответствии с решением азербайджанской стороны о прекращении деятельности Русского Дома в нашей стране, от российской стороны ожидается принятие соответствующих мер в этом направлении", - подчеркнул представитель МИД Азербайджана.

Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила получение ноты о прекращении работы. По ее словам, в ответ №российская сторона выразила готовность выполнить необходимые действия для завершения регистрации Русского дома в соответствии с законодательством Азербайджанской республики на основании двустороннего межправительственного соглашения об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров".

Она напомнила, что Россия неоднократно предлагала азербайджанской стороне этот вопрос по дипломатическим каналам в рамках соответствующих консультаций, и выразила надежду, что вопрос будет решен в положительном ключе.