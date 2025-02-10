Суд удовлетворил иск Татьяны Ким о разводе с Владиславом Бакальчуком

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы удовлетворил исковое заявление основательницы Wildberries Татьяны Ким о разводе с бизнесменом Владиславом Бакальчуком, сообщили бывшие супруги.

"Сегодня суд удовлетворил мой иск о разводе, дети остаются со мной. Я рада, что этот непростой период позади", - написала Ким в своем Telegram-канале в понедельник.

В свою очередь, Бакальчук сообщил, что на заседании 18 февраля суд вынесет решение по разделу имущества бывших супругов.

Ким и Бакальчук поженились в начале 2000-х годов. У них семеро детей.

Бакальчук также участвовал в запуске и работе Wildberries.

О решении развестись с супругом Ким объявила в 2024 году на фоне корпоративного спора вокруг компании.