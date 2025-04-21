Суд обязал Бакальчука выплатить бывшей жене 217 млн рублей по делу о разделе имущества

Основательница Wildberries Татьяна Ким Фото: Кирилл Чеходаров/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы обязал Владислава Бакальчука выплатить экс-супруге Татьяне Ким компенсацию по делу о разделе имущества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ).

"Согласно решению суда о разделе имущества между Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком, последний получил 1/7 доли от общего имущества. Поскольку стоимость присужденного имущества превышает его долю, суд обязал его выплатить Татьяне Ким 217 млн рублей", - говорится в сообщении.

По решению суда Бакальчук получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в подмосковном Зарайске, принадлежащие ему компании "Подольск Логистика" и "ВБ Девелопмент", а также средства, которые находятся на его персональных счетах.

АО "Подольск Логистика" - компания, занимающаяся производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей.

ООО "ВБ Девелопмент" - проектная компания, которая до середины 2024 года была техническим заказчиком девелоперских проектов Wildberries. Последняя подала иск к "ВБ Девелопмент" на 713 млн рублей. Претензии связаны с неуплатой займа, выданного Wildberries. По этому иску суд принял обеспечительные меры и арестовал указанную сумму на счетах "ВБ Девелопмент".

17 апреля стало известно, что Савеловский суд Москвы принял решение в пользу Татьяны Ким по разделу имущества с бывшим мужем. По решению судьи, 1% доля в ООО "Вайлдберриз", которой владел Владислав Бакальчук, отошла Татьяне Ким. Она стала владельцем 100% компании. За Ким также остается 100% в ООО "Вайлдберриз Банк" и средства на персональных счетах.

Соосновательница и владелица ООО "Вайлдберриз" Татьяна Ким в начале октября 2024 объявила о завершении реструктуризации объединенной компании Wildberries и Russ, которое началось в июне того же года. Против объединения выступил ее бывший муж Владислав Бакальчук. В частности, он подал иск против РВБ, "Вайлдберриз" и Ким, пытаясь оспорить передачу активов Wildberries в объединенную компанию.

Параллельно в Арбитражном суде рассматриваются и другие иски РВБ, "ВБ Девелопмент" (принадлежит Бакальчуку) и их владельцев.