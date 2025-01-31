Компания Бакальчука подала иск на 9,79 млрд рублей против ООО "Вайлдберриз"

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Компания Владислава Бакальчука - ООО "ВБ Девелопмент" - подала иск на 9,79 млрд рублей против ООО "Вайлдберриз", говорится в картотеке арбитражных дел.

Иск подан в Арбитражный суд Москвы, дата заседания по нему пока не назначена.

"Данное исковое заявление о взыскании вознаграждения за ранее построенные объекты и выполненные работы до приостановки строительства, которое возникло в сентябре прошлого года. Сумма рассчитана исходя из стоимости уже выполненных работ", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "ВБ Девелопмент".

Осенью 2024 года основательница Wildberries Татьяна Ким (ей также принадлежит 99% ООО "Вайлдберриз") сообщила о завершении реструктуризации объединенной компании маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, инициированной в июне. В июле Wildberries и компания-владелец Russ (ООО "Стинн") создали совместную компанию - ООО "РВБ". Она на 65% принадлежит ООО "Вайлдберриз", остальное - у ООО "Стинн".

Против сделки выступает Владислав Бакальчук - владелец 1% ООО "Вайлдберриз" и 100% "ВБ Девеломпент". Сам он ранее заявлял, что эта компания является бизнес-единицей Wildberries и строит для маркетплейса складские комплексы и логистические центры.

С октября конфликт разворачивается в судебной плоскости.

Владислав Бакальчук подал иск в попытке оспорить сделку о передаче активов Wildberries в объединенную с Russ компанию. Разбирательство было инициировано против ООО "Вайлдберриз", ООО "РВБ" и Ким.

Татьяна Ким, в свою очередь, через суд попыталась взыскать с Бакальчука 37 млрд рублей; соистцом по делу выступило ООО "ВБ Девелопмент".

В декабре Арбитражный суд Московской области отказался удовлетворять иски как Ким, так и Бакальчука. Оба подали жалобы в апелляционную инстанцию, они будут рассматриваться 26 февраля.