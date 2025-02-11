Морспасслужба готовится к откачке мазута с аварийного танкера Koala в порту Усть-Луга

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Водолазы Морспасслужбы не обнаружили утечек нефтепродуктов при обследовании поврежденного из-за взрыва в машинном отделении танкера Koala (флаг Антигуа и Барбуда) в порту Усть-Луга, сообщил телеграм-канал Минтранса.

Ход работ на месте контролирует замглавы ведомства Евгений Филиппов. Он уже осмотрел место происшествия с представителями региона и оперативными службами и обсудил план совместных действий по его ликвидации.

На борту танкера находится около 130 тысяч тонн мазута. Сейчас специалисты Морспасслужбы прорабатывают вопрос его откачки - для этого в порт доставили насосы из Мурманска. Оборудование разгрузили и проверяют его готовность.

Параллельно специалисты осматривают судно и разрабатывают схему подключения насосов и подачи пара к танкам с грузом. Выгрузить мазут, по информации Минтранса, можно только в подогретом состоянии и, поскольку в машинном отделении находится вода, специалисты прорабатывают безопасные варианты подачи пара с берега.

"Уполномоченными службами проводится расследование инцидента", - уточняет Минтранс.

Пресс-служба Росморречфлота сообщила 9 февраля, что на борту танкера Koala в порту Усть-Луга произошел взрыв в машинном отделении во время подготовки главного двигателя к работе. Грузовые резервуары судна не получили повреждений, разлива загруженного на танкер мазута или же утечки нефтепродуктов не произошло. Никто из членов экипажа не пострадал, все были эвакуированы на берег.

Судно находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы затопления танкера нет. Вокруг танкера установили боновые заграждения, разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

Судовладелец танкера Koala - Dahila International Co. - должен в срок не позднее трех месяцев принять меры по удалению из акватории порта поврежденного судна.