В танкере Koala после взрыва в порту Усть-Луга заделали две пробоины из трех

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы заделали две из трех обнаруженных пробоин корпуса танкера Koala (ходит под флагом Антигуа и Барбуда), поврежденного из-за взрыва в машинном отделении, в порту Усть-Луга, сообщает пресс-служба Морспасслужбы.

Сейчас судно проверяют на герметичность. Начался ремонт последней пробоины на левом борту судна. Завершение заделки повреждений корпуса с внешней стороны ожидается 17 февраля до конца дня.

"В ближайшее время на правом борту начнут откачку воды из шахты грузовых насосов. Это откроет доступ к внутренним помещениям, чтобы начать их осмотр. Ранее откачали три кормовых танка пресной воды - всего 300 кубометров", - говорится в сообщении.

Специалисты терминала Усть-Луга продолжают разогревать мазут в грузовых танках судна, пар подается с берега. Температура топлива достигла 38 градусов.

Росморречфлот сообщил 9 февраля, что на борту танкера Koala в порту Усть-Луга произошел взрыв в машинном отделении во время подготовки главного двигателя к работе. Грузовые резервуары судна не получили повреждений, разлива загруженного на танкер мазута или же утечки нефтепродуктов не произошло. Никто из членов экипажа не пострадал, все были эвакуированы на берег.

Судно находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы затопления танкера нет.

Судовладелец танкера Koala - Dahila International Co. - должен в срок не позднее трех месяцев принять меры по удалению из акватории порта поврежденного судна.