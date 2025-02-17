Поиск

В танкере Koala после взрыва в порту Усть-Луга заделали две пробоины из трех

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы заделали две из трех обнаруженных пробоин корпуса танкера Koala (ходит под флагом Антигуа и Барбуда), поврежденного из-за взрыва в машинном отделении, в порту Усть-Луга, сообщает пресс-служба Морспасслужбы.

Сейчас судно проверяют на герметичность. Начался ремонт последней пробоины на левом борту судна. Завершение заделки повреждений корпуса с внешней стороны ожидается 17 февраля до конца дня.

"В ближайшее время на правом борту начнут откачку воды из шахты грузовых насосов. Это откроет доступ к внутренним помещениям, чтобы начать их осмотр. Ранее откачали три кормовых танка пресной воды - всего 300 кубометров", - говорится в сообщении.

Специалисты терминала Усть-Луга продолжают разогревать мазут в грузовых танках судна, пар подается с берега. Температура топлива достигла 38 градусов.

Росморречфлот сообщил 9 февраля, что на борту танкера Koala в порту Усть-Луга произошел взрыв в машинном отделении во время подготовки главного двигателя к работе. Грузовые резервуары судна не получили повреждений, разлива загруженного на танкер мазута или же утечки нефтепродуктов не произошло. Никто из членов экипажа не пострадал, все были эвакуированы на берег.

Судно находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы затопления танкера нет.

Судовладелец танкера Koala - Dahila International Co. - должен в срок не позднее трех месяцев принять меры по удалению из акватории порта поврежденного судна.

Росморречфлот Усть-Луга Koala Морспасслужба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд рассмотрит апелляцию на разрешение обслуживать бонды "Домодедово" 17 апреля

Новак заявил, что РФ продолжит помогать Приднестровью в области энергетики

Новак заявил, что РФ продолжит помогать Приднестровью в области энергетики

Лавров отверг возможность территориальных уступок Украине в ходе переговоров

Лавров заявил, что ему неясно, зачем странам Европы участвовать в переговорах по Украине

Лавров заявил, что ему неясно, зачем странам Европы участвовать в переговорах по Украине

Президент Сербии подтвердил намерение присутствовать на мероприятиях 9 мая в Москве

Президент Сербии подтвердил намерение присутствовать на мероприятиях 9 мая в Москве
Военная операция на Украине

Военные РФ вернули контроль над населенным пунктом Свердликово в Курской области

Минфин допустил возможность изменения налогообложения в ответ на текущие вызовы

Минфин допустил возможность изменения налогообложения в ответ на текущие вызовы

На переговоры с США в Эр-Рияд поедут Лавров и Ушаков

Глава РФПИ Дмитриев встретится 18 февраля в Саудовской Аравии с делегацией США

Глава РФПИ Дмитриев встретится 18 февраля в Саудовской Аравии с делегацией США

У советника губернатора Ростовской области Гончарова прошли обыски

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5874 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2175 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе342 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });