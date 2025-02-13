Адвокат заявил, что Винника могут вернуть в РФ в ближайшие часы или дни

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Защита россиянина Александра Винника, ранее экстрадированного из Греции в США, предполагает, что в ближайшие часы или дни он может вернуться в РФ.

"Мы предполагаем, что в буквально ближайшие часы он должен появиться, может быть дни", - сказал адвокат Винника Аркадий Бух в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Адвокат высказал мнение, что Винник "сейчас находится в транзите". "Наши старания (по обмену - ИФ) похоже оправдываются", - сказал Бух.

Бух позднее пояснил "Интерфаксу", что "на данный момент речь идет о внутреннем транзите - передаче моего клиента от одной организации к другой, будь то миграционная служба, транспортные агенты или управление федеральных маршалов".

"К сожалению, во время транзита связь с задержанными, как правило, отсутствует. Такая система специально создана для обеспечения безопасности, чтобы предотвратить возможные нападения или попытки освобождения при перевозке заключенных. Даже сами маршалы зачастую не знают конечный пункт назначения арестованного до прибытия на место", - сказал Бух агентству.

Он добавил, что в США перевозка федеральных заключенных осуществляется по строгим правилам.

"Задержанных могут транспортировать как наземным, так и воздушным путем, в том числе на спецрейсах, известных как Con Air. Перемещения и маршруты засекречены, информация о них не раскрывается ни родственникам, ни адвокатам, ни порой даже сопровождающим агентам вплоть до самого момента доставки. Это стандартная практика, направленная на предотвращение любых рисков для жизни и безопасности как заключенных, так и сотрудников правоохранительных органов", - пояснил защитник.

Ранее о том, что Винник вернется в РФ в обмен на освобожденного экс-сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, заявляла представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют BTC-e. Он был экстрадирован в Соединенные Штаты в августе 2022 года.



