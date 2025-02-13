Адвокат заявил, что Винник прибудет из Турции в РФ в ближайшие часы

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Защита россиянина Александра Винника, которого США обменяли на заключенного в РФ Марка Фогеля, сообщила, что он направляется из Турции в Россию.

"Мы получили обновленную информацию о местонахождении и статусе нашего клиента, господина Винника. Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию. Его прибытие в московский аэропорт ожидается в ближайшие несколько часов", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Винника Аркадий Бух.

"Кроме того, мы подтверждаем, что недавно в федеральном суде США состоялось слушание по делу господина Винника. Однако, согласно решению судьи, материалы слушания были засекречены, и мы не имеем права комментировать его содержание и ход заседания", - добавил адвокат.

Ранее о том, что Винник вернется в РФ в обмен на освобожденного экс-сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, заявляла представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют BTC-e. Он был экстрадирован в Соединенные Штаты в августе 2022 года.