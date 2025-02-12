Белый дом подтвердил готовность США отпустить на родину россиянина Винника

В Вашингтоне также подтвердили освобождение в Белоруссии трех человек, в том числе гражданина США

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Александр Винник вернется в РФ в обмен на освобожденного ранее экс-сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, заявила в среду представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Как вы знаете, мы подтвердили, что гражданин РФ, который очень скоро вернется домой, Александр Винник, является криптопреступником, не совершавшим насильственных действий", - заявила она в ходе пресс-брифинга.

Левитт подчеркнула, что это была "очень хорошая сделка", добавив, что Винника отпустят в обмен на освобожденного ранее Фогеля.

Она также подтвердила, что Белоруссия освободила трех осужденных человек, среди которых гражданин США.

"Мы можем подтвердить успешное освобождение одного американца и двух человек из Белоруссии, один из которых работал на "Радио свобода" (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией - ИФ)", - сказала Левитт.

Она добавила, что другой информации о личности этих людей предоставить не может.