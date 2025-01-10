Под санкции Минфина США попали Лихачев и другие топ-менеджеры "Росатома"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и ряд других топ-менеджеров госкорпорации внесены в SDN-List, сообщил Минфин США.

Помимо Лихачева в сообщении перечислены его первые заместители Кирилл Комаров и Александр Локшин, а также три замгендиректора: по машиностроению - Андрей Никипелов, по экономике и финансам - Илья Ребров, директор дирекции Севморпути Вячеслав Рукша.

Ранее под западные санкции попадали различные структуры "Росатома". В частности, в американский SDN list были включены российский производитель углеволокна Umatex, "Русатом Оверсиз", "Атомфлот", "Росатом Цифровые решения", "Росатом Микроэлектроника". Великобритания вводила санкции в отношении гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, "Атомфлота" и "Рэнеры".

В мае 2024 года США ввели ограничения, а с 2028 года - запрет на импорт урана из России. В ответ в ноябре правительство России временно ограничило экспорт обогащенного урана в США.