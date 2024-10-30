Две структуры "Росатома" попали в SDN-лист Минфина США

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - "Росатом Цифровые решения" и "Росатом Микроэлектроника" вошли в SDN лист Минфина США, говорится в опубликованном в среду обновлении списка.

"Росатом Цифровые решения", в частности, входит в структуру блока цифровизации "Росатома" и реализует функции торгового дома по продвижению и продаже цифровых продуктов и решений, разрабатываемых предприятиями и организациями госкорпорации, говорится на сайте компании.

Ранее отдельные структуры "Росатома" подпадали под различные западные санкции. В американский SDN list был включен российский производитель углеволокна, входящий в структуру госкорпорации "Росатом" – Umatex, а также "Русатом Оверсиз" и "Атомфлот". Великобритания ввела санкции в отношении гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, "Атомфлота" и "Рэнеры".

Также в мае США ввели запрет на импорт урана из РФ.