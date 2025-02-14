Более 186 тыс. т загрязненного мазутом грунта собрано с побережья Черного моря

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Мониторинговые группы собрали уже свыше 186 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами грунта с побережья Черного моря, где в декабре 2024 года произошло крушение двух танкеров с мазутом.

"Очищено 357 км береговой линии, собрано более 186 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. На площадки временного хранения вывезено порядка 144 тыс. тонн, для утилизации в специализированные организации вывезено более 48 тыс. тонн", - сообщает пресс-служба правительства.

Заместитель председателя правительства Виталий Савельев в пятницу провел заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

Согласно сообщению, продолжается работа по удалению кормовой части танкера "Волгонефть 239". Всего вывезено на утилизацию более 240 тонн металлоконструкций, что составляет почти 35% общего объема. Срок окончания работ - 31 марта текущего года.

Данные замеров проб воздуха, питьевой воды, биоресурсов, проведенных лабораториями Роспотребнадзора, остаются в норме.

Министерство науки и высшего образования РФ ведет сбор и анализ перспективных научно-технологических решений для ликвидации последствий ЧС. Для анализа имеющегося научного и научно-технического потенциала сформирована специальная межведомственная рабочая группа, в которую вошли ведущие ученые, представители бизнеса и заинтересованные государственные институты и ведомства. Группой организован сбор и анализ технологических предложений по ликвидации ЧС на суше и в акватории, которые при положительной оценке проходят испытания в Краснодарском крае.

Всего на рассмотрение поступили 223 предложения. Положительное заключение получили 115 технологий и технических решений от 71 организации, авторы 84 проектов (из 57 организаций) выразили готовность выехать в зону ЧС для апробации этих технологий.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.