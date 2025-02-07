Более 80 погибших дельфинов найдено после разлива мазута в Керченском проливе

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Количество погибших дельфинов после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе достигло 84 особей, сообщила "Интерфаксу" директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.

"По последним данным, зафиксировано 84 дельфина, чья смерть наступила после 15 декабря", - сказала Белей.

Она отметила, что с конца января количество выброшенных погибших дельфинов снизилось.

"Пока мы не можем спрогнозировать, сколько погибших дельфинов будет в дальнейшем. У китоообразных могут быть отложенные последствия: накопленные в организме токсиканты могут привести к значительному снижению иммунитета и различным заболеваниям", - добавила Белей.

23 января сообщалось о примерно 70 погибших дельфинах, найденных после разлива мазута.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.