Первых пострадавших от мазута птиц после реабилитации выпустили в море в Сочи

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты выпустили у берегов Черного моря в Сочи первых птиц, пострадавших после разлива мазута в Керченском проливе и прошедших реабилитацию, сообщает оперштаб региона.

Отмечается, что четверых пернатых выпустили в Адлерском орнитологическом парке у берегов Сочи.

"Температура воды на месте выпуска такая же, как и в бассейнах Центра реабилитации села Витязево. Место выбрали из-за благоприятного прогноза. На ближайшую неделю тут ожидают штиль", - добавили в оперштабе.

Руководитель Центра реабилитации Ксения Михайлова уточнила, что птицы попали в Центр реабилитации на улице Жемчужной в середине января. Специалистам удалось меньше чем за месяц вернуть им плавучесть.

"Это первый успех, первые подтвержденные чомги с начала ЧС, прошедшие тест на плавучесть. Они стойко держатся на воде, не намокают более суток, отлично погружаются под воду. В бассейне было 9 градусов, они просидели больше суток. Птицы активно плавают, ныряют. Мы за них особо не беспокоимся, у них нормальный вес, все хорошо", - сказала она.