Владелец "Волгонефти 239" назвал причиной крушения судна ветроволновую нагрузку

Фото: Наталья Грибова/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Причиной крушения танкера "Волгонефть 239" в Керченском проливе в декабре 2024 года, по мнению представителя компании-судовладельца, являлась ветроволновая нагрузка на корпус танкера.

"Мы полагаем, что причиной крушения танкера "Волгонефть 239" стала ветроволновая нагрузка, превысившая конструктивные возможности корпуса судна", - сообщила представитель ЗАО "Волгатранснефть" (судовладелец) Ольга Паутова в ходе судебного разбирательства о привлечении компании к административной ответственности по иску транспортной прокуратуры.

По ее словам, судно было загружено (мазутом) 24 октября, прибыло на якорную стоянку (к порту "Кавказ") 6 ноября. Судовладелец был уверен, что успеет разгрузить груз до конца ноября и уйти в отстой.

Судно находилось в технически исправном состоянии.

"5 декабря судно было поставлено в караван и вышло в Черное море через Керченский пролив с разрешения капитана порта. Там судно пробыло более 10 дней в ожидании разрешения судна-накопителя (принять груз - ИФ). Начался шторм. Суда, следующие караваном были направлены в укрытия. Те суда, которые первыми шли в укрытия, попали туда. Последние два судна (в том числе "Волгонефть 239") не попало, поскольку места в укрытии закончились. Нам дали указания бросить якорь в определенном месте, что и было сделано капитаном судна. А дальше произошло (крушение - ИФ)", - сказала она.

В ходе разбирательства была озвучена переписка, согласно которой судовладелец сообщил фрахтователю о возможном ухудшении погодных условий, пытаясь ускорить разгрузку танкера.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В ходе проверки Ространснадзора было установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории. Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО "Волгатранснефть", не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом, отмечалось в сообщении Минтранса.

В Краснодарском крае и на Крымском полуострове фиксируются выбросы мазута на берег. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Также действует федеральный режим ЧС.