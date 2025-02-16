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Небольшие выбросы мазута зафиксированы на 11 участках пляжей на Кубани

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Новые небольшие выбросы мазута выявили на 11 участках пляжей в Краснодарском крае по итогам мониторинга, сообщает региональный оперштаб.

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"Небольшие фракции мазута выбросило на береговую линию после шторма - данные утреннего мониторинга 16 февраля. По результатам проверки территорий на 11 участках, закрепленных за командами муниципалитетов, обнаружили новые небольшие выбросы мазута", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фракции мазута сосредоточены на участках между урезом воды и защитным валом, ведутся работы по их уборке.

Как говорится в сообщении, "также проверили состояние защитных сооружений - во всех случаях они выдержали натиск стихии".

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 16 февраля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край
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