Небольшие выбросы мазута зафиксированы на 11 участках пляжей на Кубани

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Новые небольшие выбросы мазута выявили на 11 участках пляжей в Краснодарском крае по итогам мониторинга, сообщает региональный оперштаб.

"Небольшие фракции мазута выбросило на береговую линию после шторма - данные утреннего мониторинга 16 февраля. По результатам проверки территорий на 11 участках, закрепленных за командами муниципалитетов, обнаружили новые небольшие выбросы мазута", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фракции мазута сосредоточены на участках между урезом воды и защитным валом, ведутся работы по их уборке.

Как говорится в сообщении, "также проверили состояние защитных сооружений - во всех случаях они выдержали натиск стихии".