Демонтаж жилой надстройки и капитанской рубки завершили на "Волгонефть 239"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты завершили демонтаж жилой надстройки и капитанской рубки на танкере "Волгонефть 239", который потерпел крушение в Керченском проливе и сел на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края, сообщает оперативный штаб региона.

Отмечается, что далее специалисты приступят к демонтажу нижней части корпуса судна.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.