Свыше 678 тонн замазученного грунта вывезли с пляжей Севастополя

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - За сутки в Севастополе вывезено более четырех тонн загрязненного мазутом грунта, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в субботу.

"Накануне специалисты вывезли загрязненный мазутом грунт с пляжа "Нахимовец", продолжили мониторинг пляжей "Омега", "Парк Победы", береговой линии Северной стороны и Балаклавы. 14 февраля вывезли 4,2 тонны загрязненного грунта. За все время работ вывезли 678,84 тонны отходов, - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что спасательная служба и волонтеры сегодня работают в районе Балаклавы. На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся две птицы, пострадавшие от выбросов мазута.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Севастополе выбросы мазута фиксируют с 3 января.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.