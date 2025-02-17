Корабль Тихоокеанского флота выполнил артиллерийские стрельбы в Японском море

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Большой десантный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Невельской" в акватории Японского моря выполнил артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, сообщила пресс-служба ТОФ в понедельник.

"В морском полигоне в ходе учения по организации противовоздушной обороны одиночного корабля экипаж БДК провел артиллерийскую стрельбу по имитированной воздушной цели из 57-мм артиллерийской установки АК-725, также выполнил артиллерийские стрельбы по макету морской плавающей мины", - говорится в сообщении.

Также экипаж организовал оборону со стрельбой из крупнокалиберных пулеметов по малоразмерным маневренным целям, имитирующим безэкипажные катера условного противника.

Военные моряки провели учение по обеспечению безопасности стоянки корабля на незащищенном рейде, выполнили практическое противодиверсионное гранатометание.

Боевые упражнения выполнялись в рамках плановых мероприятий боевой подготовки флота с учетом опыта специальной военной операции.