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Противолодочные Ил-38 отработали над Японским морем полеты при внештатных ситуациях

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 авиаполка, дислоцированного в Приморском крае, провели учебно-тренировочные полеты над акваторией Японского моря с отработкой действий при возникновении внештатных ситуаций, сообщил штаб Тихоокеанского флота (ТОФ).

"В рамках полетного задания экипажи прошли проверку по технике пилотирования самолётов с использованием их максимальных эксплуатационных возможностей", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы ТОФ, "в полёте экипажи отработали навыки управления Ил-38, поднявшись на максимальную высоту в 8 000 км, после чего ставились учебные задачи по экстренному снижению, отказу одного и двух двигателей, отказу пилотажного навигационного оборудования".

В частности, при отработке задач экипажи в воздухе выключали и запускали двигатель.

"Кроме отработки задач по сложным видам лётной подготовки, лётчики совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации", - говорится в сообщении.

Штаб ТОФ в понедельник распространил видеокадры этих полётов.

Ил-38 (по кодификации НАТО: May) - противолодочный самолёт, созданный на базе Ил-18. Предназначен для самостоятельного или совместного с противолодочными кораблями поиска и уничтожения подлодок, а также для морской разведки и поисково-спасательных операций. Дальность полёта Ил-38 - 6,5 тыс. км, боевой радиус - 2 200 км, боевая нагрузка - до 8 400 кг противолодочных бомб, торпед и морских мин.

ТОФ Японское море
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