Стала известна суть иска к бывшему топ-менеджеру энергетического блока группы "Газпром"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ подала иск к бывшему топ-менеджеру энергетического блока группы "Газпром" Алексею Митюшову о применении последствий недействительности ничтожных сделок и взыскании в доход РФ акций и долей промышленных предприятий Башкирии, сообщается в арбитражной картотеке.

Иск касается применения последствий недействительности ничтожной сделки (оформленной решением общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного "Универсальные инвестиции" (от мая 2020 года) в виде взыскания в доход РФ 100% акций или долей "Салаватнефтемаша"; "Салаватнефтехимремстроя", "Нефтехимремстрой", "Ремонтно-механического завода", "Техцентра".

Предметом иска также является оспаривание покупки 100% ООО "Салаватский катализаторный завод" в 2015 году "Корпоративным центром" у Эдуарда Мавлиханова и взыскание в доход РФ 100% ООО "СКАТЗ".

Оспаривается договор 2015 года о покупке "Корпоративным центром" у Donway Invest Ltd (Донуэй Инвест) и взыскании в доход РФ 100% акций ОАО "Подземнефтегаз";

Оспаривается покупка в 2019 году "Корпоративным центром" у АО "Салаватнефтехимремстрой" ООО "РемЭнергоМонтаж" с взысканием в доход РФ 100% "РЭМ".

Иск от имени заместителя генерального прокурора РФ подан в Арбитражный суд Республики Башкортостан 24 января, в тот же день суд принял определение об обеспечении иска и назначил на 18 февраля судебное заседание. Ответчиками также выступают ООО "Корпоративный центр" (принадлежит Митюшову) и ООО "УК Меркури Кэпитал Траст".

Третьи лица - Банк России, ФАС России, ООО "Газпром нефтехим Салават", АО "Норд Капитал", АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", ООО "Нефтехимремстрой" (НХРС), ОАО "Подземнефтегаз", ООО "Ремонтно-механический завод" (РМЗ, Салават), ООО "Ремэнергомонтаж" (Салават), АО "Салаватнефтемаш", ООО "Салаватский катализаторный завод", АО "Салаватнефтехимремстрой" и ООО "Техцентр".

Обеспечительные меры

Суд принял обеспечительные меры: запретил УК "Меркури Кэпитал Траст" распоряжение имуществом ЗПИФов "Универсальные инвестиции", "Наше наследие", "Альянс-М", наложил арест на паи этих фондов, в том числе паи Митюшова; наложил арест на все его движимое и недвижимое имущество и доли в юридических лицах. В том числе арестованы доли в "Салаватнефтемаше", "Салаватнефтехимремстрое", "Нефтехимремстрое", "Техцентре", "Подземнефтегазе", СКАТЗ, РМЗ, РЭМ.

Арестованы все денежные средства на счетах этих компаний (за исключением средств на зарплату, погашение кредитов банкам, выплату налогов, расчетов с поставщиками и подрядчиками на обеспечение непрерывности текущей производственной (хозяйственной) и технологической деятельности) и объекты интеллектуальной собственности. Суд также запретил ФНС регистрировать в ЕГРЮЛ смену руководства этих компаний, за исключением решений Росимущества.

Активы

Митюшов в 2007-2012 годы возглавлял ООО "Газпром энерго". Согласно бухгалтерской отчетности, активы принадлежащего ему "Корпоративного центра" по итогам 2023 года превысили 35 млрд рублей. Совокупная выручка компаний, упомянутых в иске, 26 млрд рублей; самый большой оборот у строительного подрядчика НХРС - 17 млрд рублей. "Салаватский катализаторный завод" является крупнейшим в России производителем катализаторов и адсорбентов для предприятий нефтегазового сектора.

Активы, являющиеся предметом иска, ранее в том числе входили в корпоративную орбиту группы "Газпром" и, в частности, "Газпром нефтехим Салават".

"Газпром нефтехим Салават" осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья, производит бензины, дизельное топливо, керосин, другие нефтепродукты, сжиженные газы, бутиловые спирты, пластификаторы, полиэтилен, полистирол, аммиак, карбамид. В структуру компании входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод "Мономер". ООО "Газпром переработка" (специализированная дочерняя компания "Газпрома") владеет более 99,99% ГНС. Единым исполнительным органом нефтеперерабатывающего комплекса ГНС является дочерняя компания АО "РусГазДобыча" - "РГД переработка Салават".