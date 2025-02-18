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РФ необходимо к 2030 г. заместить 10,1 млн работников из-за выходящих на пенсию

РФ необходимо к 2030 г. заместить 10,1 млн работников из-за выходящих на пенсию
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В России в связи с выходом на пенсию необходимо заместить более 10 млн работников до 2030 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В этот же период, исходя из демографических трендов, которые традиционно проходят на рынке труда ежегодно, которые мы не замечали в период спокойного развития экономики, нам предстоит заместить ввиду выхода на пенсию еще 10,1 млн человек" - сказала Голикова во вторник на представлении нацпроекта "Кадры" комитету Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Потребность в кадрах, по ее данным, оценивается в 3,1 млн человек к 2030 году по отношению к 2022 году. "Практически это означает следующие: на период до 2030 года нам нужно еще дополнительно вовлечь в экономику порядка 800 тыс. человек", - уточнила вице-премьер.

Она добавила, что общая оценка по замещению и вовлечению в экономику работников на сегодняшний день составляет 10,9 млн человек. "Это та цифра, с которой мы работаем и по которой, по сути, мы осуществляем соответствующие расчеты и ориентируем наши мероприятия не только нацпроекта "Кадры", но и в большей степени даже других национальных проектов", - отметила Голикова.

Татьяна Голикова РФ
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