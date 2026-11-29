Новороссийск остался без света из-за непогоды

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Непогода привела к аварийному отключению электроэнергии в Новороссийске (Краснодарский край), сообщил глава города Андрей Кравченко в воскресенье.

"Ветер в городе продолжает бушевать, порывы достигают 35-37 м/с. Обстановка находится под контролем оперативных служб. С самого утра аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее устранить последствия стихии. Продолжает работу и оперативный штаб. (...) Произошло 11 аварийных отключений энергоснабжения. Специалисты трудятся без перерывов и делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить подачу электричества. На текущий момент восстановлено три, еще восемь остаются в работе", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, за день поступили обращения по 72 адресам, где зафиксированы упавшие деревья, ветки, рекламные щиты и обрывы проводов.

Ранее сообщалось, что движение грузового автотранспорта из Геленджика в сторону Новороссийска временно ограничено из-за сильного ветра. В Госавтоинспекции Кубани призвали водителей временно воздержаться от поездок в указанном направлении.