Что произошло за день: воскресенье, 29 ноября

Решение "семерки" ОПЕК+, переговоры в Израиле о коалиционном правительстве, непогода в Новороссийске

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Формат ежемесячных встреч семи стран ОПЕК+ прекращает свою работу, консультации будут проводиться в рамках заседаний министерского комитета альянса (JMMC). Решение о необходимых уровнях производства будет принято на заседании 6 июня 2027 года или раньше, если позволят рыночные условия.

- Непогода привела к аварийному отключению электроэнергии в Новороссийске.

- Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер партии "Яшар!" Гади Айзенкот не согласовали условия формирования коалиционного правительства.

- Международная федерация плавания перенесла два этапа Кубка мира 2027 года из Канады после заявления властей о планах не пускать российских и белорусских спортсменов.

- Футболисты "Ростова" и "Краснодара" сыграли вничью со счетом 1:1 в 16-м туре чемпионата России.