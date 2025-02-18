Переговоры делегаций РФ и США начались в Эр-Рияде

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Первые за много лет переговоры официальных лиц России и США начались в Эр-Рияде, первые кадры встречи российской и американской делегаций показал телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Ранее сообщалось, что местом проведения российско-американских переговоров в Саудовской Аравии станет один из дворцов королевской семьи - Дирия в комплексе Альбасатин.

Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.