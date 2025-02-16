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В Кремле назвали разговор Путина и Трампа конструктивным и доброжелательным

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Состоявшийся на днях разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа был доброжелательный и конструктивный, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конструктивный, рабочий, доброжелательный", - охарактеризовал он разговор двух президентов в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист выложил в своем телеграм-канале.

Песков уточнил, что доброжелательным разговор был с обеих сторон.

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Пресс-секретарь президента поделился некоторыми протокольными деталями проведения подобных телефонных переговоров.

"Обычно президент ведет телефонные разговоры, и ему в этот момент никто не составляет компанию. Обычно так происходит. При необходимости, конечно, глава государства приглашает тех помощников, которые, он считает, необходимы для обсуждения тех или иных вопросов", - сказал Песков, заметив, что те, кому положено, как правило, позже читают запись беседы.

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 12 февраля. А уже 15 февраля главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Марко Рубио в ходе телефонного разговора условились о регулярных контактах для подготовки встречи Путина и Трампа.

Владимир Путин Дональда Трамп США Дмитрий Песков
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