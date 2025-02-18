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Лавров заявил о неприемлемости направления на Украину миротворцев из стран НАТО

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Присутствие на Украине миротворцев из стран НАТО неприемлемо для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы объяснили нашим сегодняшним коллегам, что, как неоднократно подчеркивал президент Путин, расширение НАТО, поглощение Украины Североатлантическим альянсом - это прямая угроза нашему суверенитету. И поэтому, объяснили мы сегодня, появление войск, вооруженных сил из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами, ничего в этом плане не меняет, это нам, конечно же, неприемлемо", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Эр-Рияде.


МИД РФ НАТО Сергей Лавров Украина
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