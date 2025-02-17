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В ЕС набирают популярность идеи совместно финансировать оборонные расходы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В ЕС получают популярность идеи прибегнуть к совместному сбору средств, чтобы обеспечить наращивание расходов на оборону, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на источники.

"В ЕС набирают силу дискуссии о том, как увеличить оборонные траты, и финансирование общими силами становится реалистичной перспективой для все большего числа лидеров, заявили лица, знакомые с переговорами", - информирует агентство.

Ожидается, что этот вопрос будут обсуждать на встрече европейских лидеров в Париже.

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Однако, отмечают официальные лица, возможные планы о тратах на оборону не обнародуют до парламентских выборов в ФРГ 23 февраля, чтобы не вызвать споры раньше времени - до голосования.

По данным агентства, в частности, в ЕС обсуждают смягчение регулирования, чтобы странам было проще привлекать заемные средства. Другой вариант - перепрофилировать на нужды обороны существующие фонды, в том числе связанные с восстановлением от последствий пандемии коронавируса.

Также идут разговоры о том, чтобы небольшая группа стран, а не все 27 государств ЕС, с целью избежать долгих обсуждений и иметь больше свободы маневра сама бы создала инструменты для привлечения займов.

В Париже в понедельник по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона собирается неформальное совещание руководителей ряда государств Европы по ситуации вокруг Украины и вопросам европейской безопасности. В коммюнике президентской канцелярии сообщается, что это будет неформальная встреча Макрона с главами правительств Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов и Польши, а также с председателем Европейского совета Антониу Коштой, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Агентство Bloomberg напоминает, что по его подсчетам, европейским странам на расширение своих вооруженных сил и на обеспечение безопасности Украины может потребоваться $3,1 трлн в течение следующих 10 лет. Кроме того, ранее стало известно, что по мнению планирующих органов НАТО, странам альянса нужно тратить на оборону 3,7% от ВВП, а не 2%, которые предписаны нынче; причем этот показатель соблюдают 23 из 32 членов НАТО.

ЕС НАТО Франция Эммануэль Макрон
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