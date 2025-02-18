В Эр-Рияде подтверждена заинтересованность в продолжении подготовки встречи Путина и Трампа

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Представители России и США на переговорах в Эр-Рияде подтвердили заинтересованность в продолжении работы по подготовке встречи лидеров двух стран, сообщили в российском МИД.

"Подтверждена заинтересованность в продолжении совместной работы по подготовке встречи российского и американского президентов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

На Смоленской площади отметили, что "стороны согласились возобновить каналы коммуникации по другим международным проблемам с учетом особой ответственности России и США в вопросах мира и безопасности как ядерных держав и постоянных членов СБ ООН".