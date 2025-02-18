Bloomberg сообщил, что Путин и Трамп могут встретиться уже на следующей неделе

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Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться уже на следующей неделе, пишет во вторник агентство Bloomberg.

"Переговоры в Эр-Рияде могут привести к тому, что саммит двух лидеров пройдет, самое раннее, уже на следующей неделе", - говорится в сообщении.

При этом агентство не указывает источник такой информации.

Переговоры российской и американской делегаций проходят в Эр-Рияде во вторник.

Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В делегацию США входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.