Поиск

Хинштейну поручено подготовить программу восстановления пострадавших районов Курской области

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил и.о. главы Курской области Александру Хинштейну подготовить программу восстановления районов области, пострадавших от действий украинских сил.

"Еще раз хочу попросить исполняющего обязанности главы Курской области вместе с правительством (...) подумать о том, что к моменту изгнания противника из отдельных районов Курской области нужно будет подготовить программу восстановления пострадавших районов", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

По его словам, "нужно предусмотреть оказание поддержки со стороны правительства в реализации вопросов, связанных с комплексом по восстановлению социальных объектов, дорог, инфраструктуры, в том числе, транспортной, промышленных (и) сельхозпредприятий, оказать поддержку бизнесу".

"Основные хотя бы параметры этой программы должны быть подготовлены в ближайшее время с тем, чтобы мы понимали, что должны будем делать по отдельным направлениям после того, как будут созданы необходимые условия с точки зрения обеспечения безопасности", - сказал Путин.

Владимир Путин правительство Курская область Александр Хинштейн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Набсовет ВТБ 10 марта рассмотрит избрание Ольги Скоробогатовой первым зампредом банка

Юрий Борисов стал спецпредставителем президента по сотрудничеству в космосе

Юрий Борисов стал спецпредставителем президента по сотрудничеству в космосе

Минцифры предлагает вдвое увеличить тарифы "Почты России" на доставку периодики

Минцифры предлагает вдвое увеличить тарифы "Почты России" на доставку периодики

Что произошло за день: вторник, 18 февраля

Новак заявил, что атака на КТК была ответом Украины на переговоры между США и РФ

Новак заявил, что атака на КТК была ответом Украины на переговоры между США и РФ

Путин поручил выплачивать пострадавшим жителям Курской области по 65 тысяч рублей в месяц

Путин поручил выплачивать пострадавшим жителям Курской области по 65 тысяч рублей в месяц

Ушаков назвал уникальным развитие ситуации в отношениях РФ и США

РЖД будут обнулять персональные карты лояльности за хулиганство

Глава МИД РФ не видел сообщений о трехступенчатом плане украинского урегулирования

РФ и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов

Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние222 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе343 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5876 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2176 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России51 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });