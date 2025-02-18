Хинштейну поручено подготовить программу восстановления пострадавших районов Курской области

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил и.о. главы Курской области Александру Хинштейну подготовить программу восстановления районов области, пострадавших от действий украинских сил.

"Еще раз хочу попросить исполняющего обязанности главы Курской области вместе с правительством (...) подумать о том, что к моменту изгнания противника из отдельных районов Курской области нужно будет подготовить программу восстановления пострадавших районов", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

По его словам, "нужно предусмотреть оказание поддержки со стороны правительства в реализации вопросов, связанных с комплексом по восстановлению социальных объектов, дорог, инфраструктуры, в том числе, транспортной, промышленных (и) сельхозпредприятий, оказать поддержку бизнесу".

"Основные хотя бы параметры этой программы должны быть подготовлены в ближайшее время с тем, чтобы мы понимали, что должны будем делать по отдельным направлениям после того, как будут созданы необходимые условия с точки зрения обеспечения безопасности", - сказал Путин.