Савельев обсудил с Хинштейном подготовку к возобновлению работы аэропорта Курска

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виталий Савельев и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обсудили подготовку к возобновлению работы международного аэропорта имени М.И. Гуревича под Курском после стабилизации ситуации в регионе, сообщает сайт федерального правительства.

"Обсуждался ряд актуальных проектов и инициатив, направленных на восстановление эффективной работы транспортной системы региона и улучшение качества жизни граждан Курского приграничья. (...) Обсуждалась подготовка к возобновлению работы международного аэропорта имени Гуревича после стабилизации ситуации в регионе", - говорится в сообщении.

Кроме того, чиновники обсудили реконструкцию прилегающей к зданию центрального вокзала Курска территории и строительство транспортно-пересадочного узла рядом с вокзалом.

2 апреля президент Владимир Путин поручил правительству разработать программу восстановления объектов инфраструктуры Курской области в срок до 1 июля 2025 года.

Аэропорт Курска не работает с февраля 2022 года.