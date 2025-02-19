В Балакове в результате утечки аммиака на заводе "Фосагро" погиб человек

Госпитализирован еще один человек

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Саратовской области на АО "Апатит" (группа "Фосагро") в Балакове произошла утечка аммиака , сообщили "Интерфаксу" на предприятии.

Прокуратура начала проверку по факту гибели одного человека и госпитализации другого, сообщает телеграм-канал регионального надзорного органа.

"По предварительным данным, 19 февраля при проведении работ на одном из предприятий в Балакове произошла утечка аммиака, в результате которого один работник погиб, другой пострадал", - говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован.

Прокуратура города выясняет причины случившегося и оценит соблюдение законодательства об охране труда на предприятии.

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