В Алма-Ате из-за утечки аммиака на производстве мороженого пострадали шестеро

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Алма-Ате на заводе по производству мороженого "Шин-Лайн" произошла утечка аммиака, пострадали шесть человек, сообщили в компании.

Инцидент произошел в ночь на 7 июня в 3:55 по местному времени. Компания проинформировала о нем позднее.

"По предварительному заключению, произошла утечка 500 грамм аммиака по причине заводского брака резиновой прокладки задней части морозильного цилиндра", - говорится в сообщении.

С предприятия срочно эвакуировали всех сотрудников. Утечку ликвидировали за десять минут. Сейчас неисправность полностью устранена. На месте была проведена экологическая экспертиза. Всю продукцию, выпущенную в эту смену, в продажу не пустят.

Пострадавшие госпитализированы. Врачи сейчас оценивают их состояние как удовлетворительное.

Компания по производству мороженого "Шин-Лайн" была основана в 1995 году, как небольшое семейное предприятие. Через 20 лет она стала крупнейшим производителем этого продукта в Центральной Азии и первым экспортером казахстанского мороженого на иностранные рынки.