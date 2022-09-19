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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Из-за утечки аммиака на Новосибирском хладокомбинате пострадали 8 человек

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Кировском районе Новосибирска на АО "Новосибирский хладокомбинат" в понедельник произошла утечка аварийно химически опасного вещества, есть пострадавшие, сообщили в областном управлении МЧС. Сначала говорилось о четырех пострадавших, затем - о восьми.

"Триста человек эвакуировалось, восемь обратились в медучреждение со средней степенью отравления", - сообщил "Интерфаксу" представитель управления и добавил, что утечку перекрыли.

Сигнал об утечке поступил в МЧС в 11:40 (7:40 по московскому времени). На место выехали оперативная группа ГУ МЧС, спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы, специалисты химико-радиологической лаборатории. Оказалось, что на предприятии при ремонте была нарушена герметичность трубопровода на втором этаже и произошла утечка аммиака. Сотрудники предприятия перекрыли подачу газа по трубопроводу и начали его чинить.

300 работников хладокомбината эвакуировались самостоятельно.

В МЧС добавили, что ситуация на предприятии находится под контролем, угрозы для населения нет, замеры показали, что на территории хладокомбината содержание аммиака в воздухе не превышено, а ближайшие жилые дома находятся на расстоянии 1 километр от него.

На предприятии началась прокурорская проверка, сообщило надзорное ведомство региона. Там проверят, насколько сотрудники соблюдали требования законодательства о промышленной безопасности и об охране труда.

Новосибирск МЧС Новосибирский хладокомбинат прокуратура Новосибирской области
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