В Балакове устранили утечку аммиака на площадке "Фосагро"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Балакове Саратовской области устранили утечку аммиака на АО "Апатит" (группа "Фосагро"), сообщает пресс-служба балаковского филиала "Апатита"

"19 февраля около 5 утра на одной из систем по производству минеральных удобрений балаковского филиала АО "Апатит" во время подготовки к ремонтным работам произошла локальная утечка аммиака. Силами пожарно-газоспасательного отряда предприятия она была оперативно устранена. Распространение опасных веществ за границы цеха не допущено", - говорится в сообщении.

Организован мониторинг состояния воздуха на промышленной площадке и за еепределами. Угрозы безопасности жителей Балаково и сёл района нет, отмечается в пресс-релизе.

Сотрудники смежных подразделений предприятия работают в штатном режиме. Погиб один человек. Причины гибели, равно как и обстоятельства происшествия, выясняются, добавляет компания.

Ранее сообщалось, что по факту гибели человека и госпитализации еще одного пострадавшего возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.143 УК). Свою проверку случившегося проводят прокуроры.