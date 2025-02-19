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В Балакове устранили утечку аммиака на площадке "Фосагро"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Балакове Саратовской области устранили утечку аммиака на АО "Апатит" (группа "Фосагро"), сообщает пресс-служба балаковского филиала "Апатита"

"19 февраля около 5 утра на одной из систем по производству минеральных удобрений балаковского филиала АО "Апатит" во время подготовки к ремонтным работам произошла локальная утечка аммиака. Силами пожарно-газоспасательного отряда предприятия она была оперативно устранена. Распространение опасных веществ за границы цеха не допущено", - говорится в сообщении.

Организован мониторинг состояния воздуха на промышленной площадке и за еепределами. Угрозы безопасности жителей Балаково и сёл района нет, отмечается в пресс-релизе.

Сотрудники смежных подразделений предприятия работают в штатном режиме. Погиб один человек. Причины гибели, равно как и обстоятельства происшествия, выясняются, добавляет компания.

Ранее сообщалось, что по факту гибели человека и госпитализации еще одного пострадавшего возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.143 УК). Свою проверку случившегося проводят прокуроры.

Балаково Фосагро Апатит Саратовская область
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